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Сегодня, 16:29

Горбачева: «Наверное, готова под нейтральным флагом поехать. Главное, кто ты в душе»

Алина Савинова
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Российская фигуристка Алина Горбачева заявила, что скучает по международным турнирам.

«Они мне нравились. Я выступала всего несколько раз на международных соревнованиях, мне понравилась атмосфера, общение с другими девочками. Скучаю, конечно. Хотела бы, чтобы снова мы смогли участвовать на соревнованиях со всеми остальными странами», — приводит Sport24 слова Горбачевой.

Также спортсменка ответила на вопрос, готова ли она поехать на международные соревнования под нейтральным флагом.

«Конечно, хотелось бы под флагом России, нашей страны. Но, наверное, под нейтральным готова поехать. Главное, кто ты в душе», — добавила Горбачева.

25 января Международный олимпийски комитет «МОК» сообщил, что рассмотрит допуск спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров под нейтральным флагом.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-02-gorbacheva-khotelosby-vystupat-pod-flagom-rossii-no-i-pod-neytralnym-gotova-poyekhat
Фигурное катание
Алина Горбачева
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