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Фигурное катание

Сегодня, 14:45

Горшков согласился с мнением о канадском скольжении Пасечник и Некрасова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Горшков отреагировал на слова хореографа Ильи Авербуха о манере катания Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова.

«В катании ребят есть такие вещи, которыми отличались в свое время Мари Франс Дюбрей — Патрис Лозон. Это раскатистость, мягкость, длинные ребра. Все это рождает тот стиль, которого, на мой взгляд, очень не хватает сейчас российским танцам», — приводит слова Горшкова RT.

Авербух назвал скольжение Пасечник и Некрасова канадским.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://russian.rt.com/sport/news/1089408-gorshkov-pasechnik-nekrasov-figuristy
Фигурное катание
Илья Авербух
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