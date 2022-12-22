Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:33

Горшков заявил, что судейство соревнований должно стимулировать фигуриста становиться лучше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Заслуженный тренер России Алексей Горшков высказался о судействе и падениях фигуристов во время выступлений на крупных соревнованиях.

«Для того чтобы спортсмен не падал где попало, оценки должны отражать реальное положение дел, подчеркивать слабые места, а не создавать иллюзию, что ошибок не существует. Я уже затрагивал эту тему, но скажу еще раз: судейство соревнований должно стимулировать спортсмена становиться лучше. То есть объективно отражать все огрехи катания. Понятно, что упасть можно случайно, просто въехав в чужой след», — приводит слова Горшкова RT.

Он также заявил, что, когда такое превращается в систему, стоит задуматься.

«В одиночном катании спортсмен прыгнул четверной — тренер выдохнул, перевел дух и может на какое-то время даже отвернуться ото льда, понимая, что на следующем отрезке нет ничего такого, что могло бы спровоцировать ошибку. Танцоры же стоят у борта как изваяния и ни на мгновение не отводят глаз от учеников. Потому что каждый шаг, от первой секунды и до конца, может повлиять на прокат. Это выглядит смешно, но это на самом деле так», — добавил Горшков.

На чемпионате России в Красноярске танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин допустили ошибку в ритм-танце. В этом сезоне почти все прокаты пары заканчиваются ошибками. Дважды в Самаре упал Егор Базин, ранее дуэт получал балл снижения на этапе «Гран-при в Сочи». Один из элементов на недавних соревнованиях «Жигули» также был оценен судьями отрицательно. Тем не менее все соревнования пара выиграла.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://russian.rt.com/sport/news/1089427-gorshkov-figurnoe-katanie
Фигурное катание
0
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведева — о Милохине: «Сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?»

Горшков согласился с мнением о канадском скольжении Пасечник и Некрасова