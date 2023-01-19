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Фигурное катание

Сегодня, 16:14

Госпитализированного фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Иван Шитик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Врачи планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) госпитализированного из-за пневмонии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, информирует ТАСС.

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана Домнина. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — сказал собеседник агентства.

Фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Позже «СЭ» сообщал, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

45-летний Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Источник: https://tass.ru/sport/16834089
Роман Костомаров
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