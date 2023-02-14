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Фигурное катание

Сегодня, 10:42

Mash: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Госпитализированному фигуристу Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, сообщает Telegram-канал Mash.

Информация о том, что фигуристу ампутировали обе кисти, — фейк.

По информации источника, врачи смогли остановить заражение и спасли конечности олимпийскому чемпиону. На данный момент фигурист находится в сознании. Врачи регулярно следят за пациентом и делают ему перевязки.

Также сообщается, что его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Источник: https://t.me/breakingmash/41850
Фигурное катание
Роман Костомаров
Здоровье
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