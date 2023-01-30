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Фигурное катание

Сегодня, 12:19

Госпитализированный фигурист Костомаров идет на поправку

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров и Регина Тодоренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», — приводит слова источника близкого к ситуации ТАСС.

Ранее сообщалось, что Костомарову может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурист выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16916133
Фигурное катание
Роман Костомаров
Здоровье
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