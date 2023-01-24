Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:04

Госпитализированный фигурист Костомаров находится в сознании

Руслан Минаев
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отключен от аппарата ЭКМО и находится в сознании. Впрочем, о прогнозах по восстановлению говорить преждевременно, сообщает ТАСС.

«Костомаров в сознании, — сказал собеседник агентства. — Его отключили от ЭКМО. Пока никого не пускают в палату, кроме самых близких родственников. И то, как правило, отказывают. Идет восстановление организма, сохраняется высокая температура. Есть определенные проблемы со здоровьем, которому нанесен серьезный ущерб. Но динамика положительная. Пока рано говорить о прогнозах по восстановлению, это может занять длительное время».

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны. Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

РУСАДА ждет полный текст решения по делу Валиевой в ближайшие дни