Гран-при ISU: расписание этапов в сезоне-2024/25

Ежегодный турнир по фигурному катанию Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдет с октября по декабрь

Ежегодный турнир по фигурному катанию Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдет с октября по декабрь 2024 года. В соревнованиях примут участие лучшие фигуристы по рейтингу ISU. Запланировано шесть этапов серии и финал в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцах на льду. «СЭ» публикует расписание этапов Гран-при ISU 2024/2025.

Календарь Гран-при ISU 2024/2025

1-й этап

18-20 октября — США

2 -й этап

25-27 октября — Канада

3 -й этап

1-3 ноября — Франция

4 -й этап

8-10 ноября — Япония

5 -й этап

15-17 ноября — Финляндия

6-й этап

22-24 ноября — Китай

Финал

5-8 декабря — Франция

В России в прямом эфире смотреть прокаты можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Российские фигуристы не принимают участие в Гран-при из-за отстранения ISU в марте 2022 года.