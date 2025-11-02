Короткие программы на «Гран-при России» по фигурном катанию в Красноярске пройдут 2 ноября

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Красноярске в воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября. В первый день соревнований мужчины, женщины и спортивные пары выступят с короткими программами, а дуэты представят ритм-танец.

Этап Гран-при России в Красноярске: расписание соревнований 2 ноября (воскресенье)

10.15. Танцы на льду. Ритм-танец

12.00. Женщины. Короткая программа

13.45. Мужчины. Короткая программа

15.30. Спортивные пары. Короткая программа

Начало прокатов — по московскому времени

Состав участников второго этапа Гран-при России

Женщины: София Буза, Софья Важнова, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Казакевич, Анна Ляшенко, Мария Пулина, Алина Телегина, Александра Чаткина, Елена Черникова. Софья Акатьева снялась с этапа.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Михаил Полянский, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров, Данил Федосимов, Дамир Черипка, Тимофей Шелковников.

Спортивные пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Трансляция турнира в Красноярске в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».