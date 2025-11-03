3 ноября, 08:00
Второй этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Красноярске. В понедельник, 3 ноября, произвольные программы представят женщин, мужчин, спортивные пары и танцевальные дуэты.
Гран-при России в Красноярске: расписание соревнований 3 ноября (понедельник)
Начало прокатов — по московскому времени.
В прямом эфире соревнования показывает сайт 1tv.ru. Частично прокаты Первый канал транслирует в телеэфире, а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.
Результаты соревнований можно отслеживать в разделе Гран-при России и в матч-центре на сайте «СЭ».