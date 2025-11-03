Видео
3 ноября, 08:00

Гран-при России — этап в Красноярске: расписание прокатов и где смотреть трансляцию онлайн 3 ноября

Произвольная программа на этапе Гран-при в Красноярске состоится 3 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Красноярске. В понедельник, 3 ноября, произвольные программы представят женщин, мужчин, спортивные пары и танцевальные дуэты.

Гран-при России в Красноярске: расписание соревнований 3 ноября (понедельник)

  • 10.00. Танцы на льду, произвольный танец
  • 11.45. Женщины, произвольная программа
  • 13.45. Мужчины, произвольная программа
  • 15.45. Пары, произвольная программа.

Начало прокатов — по московскому времени.

В прямом эфире соревнования показывает сайт 1tv.ru. Частично прокаты Первый канал транслирует в телеэфире, а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Результаты соревнований можно отслеживать в разделе Гран-при России и в матч-центре на сайте «СЭ».

Фигурное катание
