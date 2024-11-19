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Фигурное катание

Сегодня, 11:10

Группа Тутберидзе поздравила Медведеву с 25-летием

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения.

19 ноября Медведевой исполнилось 25 лет.

«Тебя мы, Женя, поздравляем с днем рожденья!
Здоровья крепкого и радости во всём!
На льду и в жизни много сил и вдохновенья!
Тепла, уюта, только солнышка в твой дом!», — говорится в сообщении.

Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Она является двукратным призером Олимпиады в Пхенчхане — в женском одиночном катании и командном турнире, а также двукратным победителем чемпионатов мира и Европы.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Этери Тутберидзе

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