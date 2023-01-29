Грузинский фигурист Квителашвили продолжит тренироваться под руководством Тутберидзе

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Морис Квителашвили продолжит тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. В ноябре 2022 года грузинский фигурист сообщил, что не ушел из группы российского тренера, а временно тренируется в другом месте.

«Морис будет тренироваться в Москве, в «Хрустальном», — приводит ТАСС слова президента Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани. — Надолго ли? В нынешней ситуации сложно что-то определенно говорить об этом».

Квителашвили 27 лет, он ранее представлял сборную России, с 2016 года выступает за команду Грузии. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года и победителем российского этапа серии «Гран-при» 2021 года.