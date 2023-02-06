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Фигурное катание

Сегодня, 15:20

Губанова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание»

Алина Савинова
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Чемпионка Европы Анастасия Губанова примет участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание», сообщает ТАСС.

20-летняя фигуристка выступает за сборную Грузии с августа 2021 года, до этого она представляла команду России. В 2023 году Губанова стала победительницей чемпионата Европы, который состоялся в Эспоо (Финляндия).

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало мероприятия — в 19.00 по московскому времени. Организатором шоу является Департамент спорта города Москвы.

Источник: https://tass.ru/sport/16973743
Фигурное катание
Анастасия Губанова
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