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Фигурное катание

Сегодня, 20:40

Губерниев извинился перед Загитовой и встал перед ней на колени

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дмитрий Губерниев стоит на коленях перед Алиной Загитовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед фигуристкой Алиной Загитовой за то, что критиковал ее ранее.

Журналист принес спортсменке извинения перед началом забега фигуристок на 60 метров в рамках события «Забег на Никольской».

«Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире. И здесь, на глазах у России... Повинную голову меч не сечет, друзья! Алина Загитова, я у ваших ног!» — сказал Губерниев, встал на колени перед Загитовой и поцеловал ее руку.

Ранее Губерниев неоднократно иронично высказывался в адрес Загитовой.

Загитова заняла третье место в забеге фигуристок, опередив лишь Аделию Петросян. Первой стала Софья Акатьева, на второй строчке — Камила Валиева. Девушки специально остановились перед финальной чертой, чтобы вместе перешагнуть через финишную черту, но технически первой была Акатьева.

Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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