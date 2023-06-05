Губерниев извинился перед Загитовой и встал перед ней на колени

Сегодня, 20:40
Известный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед фигуристкой Алиной Загитовой за то, что критиковал ее ранее.
Журналист принес спортсменке извинения перед началом забега фигуристок на 60 метров в рамках события «Забег на Никольской».
«Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире. И здесь, на глазах у России... Повинную голову меч не сечет, друзья! Алина Загитова, я у ваших ног!» — сказал Губерниев, встал на колени перед Загитовой и поцеловал ее руку.
Ранее Губерниев неоднократно иронично высказывался в адрес Загитовой.
Загитова заняла третье место в забеге фигуристок, опередив лишь Аделию Петросян. Первой стала Софья Акатьева, на второй строчке — Камила Валиева. Девушки специально остановились перед финальной чертой, чтобы вместе перешагнуть через финишную черту, но технически первой была Акатьева.