Губерниев о беременности Трусовой: «Саша прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу информации о беременности олимпийского призера Александры Игнатовой (в девичестве — Трусова).

«Это самое прекрасное, что может быть в мире. Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный. Желаю замечательной молодой паре многое лета и познать великолепное чувство отцовства и материнства», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.