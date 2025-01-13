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Фигурное катание

Сегодня, 22:27

Губерниев о беременности Трусовой: «Саша прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу информации о беременности олимпийского призера Александры Игнатовой (в девичестве — Трусова).

«Это самое прекрасное, что может быть в мире. Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный. Желаю замечательной молодой паре многое лета и познать великолепное чувство отцовства и материнства», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Александра Трусова-Игнатова. Трусова в положении. Фигуристка изменила формат выступлений в шоу из-за беременности

Источник: vseprosport.ru
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Александра Трусова - Игнатова
Дмитрий Губерниев
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