Губерниев: «Загитова споет в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Человек развивается и не стоит на месте»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Алина Загитова споет в дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля в Москве.

«Загитова споет в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Пусть споет. Больше песен хороших и разных от Алины Загитовой. Человек развивается и не стоит на месте, работает ведущей, олимпийская чемпионка, а теперь еще и поет. Прекрасно! Я буду работать на этом вечере и оценю их совместное с Zivert творчество. Верю ли, что Алина может стать певицей? Певицей может стать кто-угодно в 21-м веке. Абсолютно каждый. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно. Нужен талант продюсера и композитора», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Загитова выложила короткое видео, на котором показала отрывок своего занятия вокалом.