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Фигурное катание

12 декабря, 14:45

Губерниев о признании Загитовой лучшей телеведущей России: «Она является примером для всех телеведущих страны»

Губерниев считает, что Загитова является примером для всех телеведущих страны
Константин Белов
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание российской фигуристки Алины Загитовой лучшей телеведущей России.

«Могу поздравить Алину Загитову и читателей. Это колоссальный прорыв. Радостно, что читатели оценили прогресс совершенно блистательной телеведущей. Мне остается только порадоваться за газету «Комсомольская правда», читателей и Алину Загитову. Она является примером для Марии Ситтель, Яны Чуриковой, Марины Кравец, Марии Орзул, Ольги Васюковой, Яны Батыршиной, Екатерины Андреевой и всех телеведущих страны. Это большой успех, мне остается только порадоваться за Загитову», — сказал Губерниев «СЭ».

У Загитовой — конкурентка в борьбе за титул «лучшая ведущая». Кто посмел?

Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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