Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление Алины Загитовой вместе с певицей Zivert.

— Отлично все, осталось только под фонограмму научиться попадать. Синхронно чтобы все было. Как человек, который часто поет под фонограмму, говорю, что очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях.

Бузова или Загитова? Я ни разу не слышал, как поет Бузова. Загитову слышал и видел. Осталось послушать, как поет Бузова. Но это еще испытание, которое нужно пройти.

Трусова или Загитова? За Трусову с детства, Медведева — ван лав, Загитова — просто прелесть. Ну, и о, Щербакова!

20-летняя спортсменка вместе с артисткой исполнила композицию «Credo». Отметим, что Zivert пела вживую, а Загитова — со второго куплета и, вероятно, под фонограмму.