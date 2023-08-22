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Фигурное катание

Сегодня, 19:55

Губерниев призвал Загитову соблюдать правила дорожного движения: «Советую быть умнее»

Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» видео, на котором видно, как олимпийская чемпионка Алина Загитова проезжает на машине в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет.

«Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой. Наверное, со всеми людьми различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый. Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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