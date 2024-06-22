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Фигурное катание

Сегодня, 18:01

Губерниев — об отношениях с Загитовой: «Мы с душечкой, как родные сестры»

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

— Алина Загитова провела вам сегодня короткий мастер-класс на льду?

— Да, Алина сама подъехала ко мне и начала учить меня делать ласточку на льду, которая у меня и так почти безукоризненная. Но после помощи Загитовой она стала еще лучше. Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой, как родные сестры».

— Хотели бы исполнить сольный номер с Загитовой?

— Я уже давно открыт для предложений, но мне кажется сама Алина начинает понимать, кто самый лучший для нее партнер всех времен и народов. Хороших ведущих много, а лучший только один, — сказал Губерниев «СЭ».

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Софья Грецкая

Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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