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Фигурное катание

Сегодня, 11:08

Губерниев выразил соболезнование погибшим в авиакатастрофе в США

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на крушение пассажирского самолета в США.

«Страшная трагедия... Я просто в шоке. Столько детей, еще и спортсмены, наши чемпионы мира. Поэтому соболезную, слезы льем вместе со всем миром», — сказал Губерниев «СЭ».

На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились несколько фигуристов и два бывших российских тренера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного агента Ари Закаряна.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете находились трое военных. На данный момент официальных данных о жертвах нет.

Александр Абустин

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Дмитрий Губерниев
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