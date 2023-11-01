Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:55

Губерниев — о дебюте Валиевой в роли интервьюера: «Камила молодец, можно только восхититься»

Алина Савинова
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дебюте российской фигуристки Камилы Валиевой в роли интервьюера для телеканала «Музыка Первого».

«Приятно, что девчонки пытаются развиваться. Можно только восхититься. Но те люди, которые думают, что журналистская дорога легкая, ошибаются. И Загитовой, и Валиевой, и Щербаковой, и Трусовой нужно очень много учиться и работать, чтобы стать настоящими профессионалами. Они же много работали, когда готовились покорять спортивные вершины фигурного катания, то же самое касается журналистики. Это заблуждение, что ты можешь просто взять в руки микрофон и быть профессионалом. Валиева молодец, и она, я думаю, дальше будет развиваться. И все у нее будет очень хорошо, если захочет», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

В сезоне-2023/24 спортсменка выступает с короткой программой под блюз I See Red и произвольной программой — под саундтрек из «Черной пантеры».

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-debyute-valievoi-v-roli-intervyuera-kamila-molodec-ona-budet-dalshe-razvivatsya-301059/
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
2
Обсудить
Читайте также
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тутберидзе дала совет родителям фигуристов

Тутберидзе рассказала, когда Медведева начала от нее отдаляться