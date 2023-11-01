Губерниев — о дебюте Валиевой в роли интервьюера: «Камила молодец, можно только восхититься»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дебюте российской фигуристки Камилы Валиевой в роли интервьюера для телеканала «Музыка Первого».

«Приятно, что девчонки пытаются развиваться. Можно только восхититься. Но те люди, которые думают, что журналистская дорога легкая, ошибаются. И Загитовой, и Валиевой, и Щербаковой, и Трусовой нужно очень много учиться и работать, чтобы стать настоящими профессионалами. Они же много работали, когда готовились покорять спортивные вершины фигурного катания, то же самое касается журналистики. Это заблуждение, что ты можешь просто взять в руки микрофон и быть профессионалом. Валиева молодец, и она, я думаю, дальше будет развиваться. И все у нее будет очень хорошо, если захочет», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

В сезоне-2023/24 спортсменка выступает с короткой программой под блюз I See Red и произвольной программой — под саундтрек из «Черной пантеры».