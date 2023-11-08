Губерниев — о словах Родниной: «Для меня Валиева была и есть спортсменкой чистой и честной. Все остальное — к ее окружению»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» могут ли слова олимпийской чемпионки Ирины Родниной о деле Валиевой оказать влияние на ход процесса.

«Вы правда думаете, что Роднина окажет какое-то давление на суд? Смешно же, правда? Она имеет право на свое мнение. Я исхожу из того, что говорить правду легко и приятно. Вспомним моего любимого Булгакова. Для меня Валиева была и есть спортсменкой чистой и честной. Все остальное — к ее окружению», — сказал Губерниев «СЭ».

Роднина заявила Sport24, что в ситуации с фигуристкой виновата российская сторона, которая дала шанс недружественным странам указать на свои ошибки.

«Надо было покрасивее врать». Странное заявление Родниной о «деле Валиевой»