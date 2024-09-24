Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:35

Губерниев высмеял слова Загитовой о хейте в связи с подачей заявки на президентский грант

Владислав Маслов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая пожаловалась на хейт со стороны болельщиков в связи с ее решением подать заявку на грант для проведения собственного ледового шоу.

«Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Загитовой. Это тот самый случай, когда надо помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу состоится. Алина рассчитывала, что все поддержат ее — а все и хотели поддержать! Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: «гоните деньги, старые сволочи», — цитирует Губерниева Metaratings.

Алина Загитова. Загитова распустила «Паруса». Алина просит 75 миллионов рублей на шоу из госбюджета

Ранее Загитова пожаловалась в своих соцсетях, что столкнулась с хейтом из-за попытки получить деньги на свой проект из Президентского фонда культурных инициатив. Спортсменка рассчитывает получить 74,8 миллиона рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в следующем году.

Также в СМИ появилась информация, что в Казани могут снести стадион «Водник» ради постройки на его месте академии фигурного катания Загитовой.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дзюдоист из Сербии рассказал об отстранении за крестное знамение
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Греция предложила УЕФА вернуть на турниры молодежные команды России
Сегодня
Вчера
Неделя