Губерниев высмеял слова Загитовой о хейте в связи с подачей заявки на президентский грант

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая пожаловалась на хейт со стороны болельщиков в связи с ее решением подать заявку на грант для проведения собственного ледового шоу.

«Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Загитовой. Это тот самый случай, когда надо помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу состоится. Алина рассчитывала, что все поддержат ее — а все и хотели поддержать! Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: «гоните деньги, старые сволочи», — цитирует Губерниева Metaratings.

Ранее Загитова пожаловалась в своих соцсетях, что столкнулась с хейтом из-за попытки получить деньги на свой проект из Президентского фонда культурных инициатив. Спортсменка рассчитывает получить 74,8 миллиона рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в следующем году.

Также в СМИ появилась информация, что в Казани могут снести стадион «Водник» ради постройки на его месте академии фигурного катания Загитовой.