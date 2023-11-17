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Сегодня, 13:14

Губерниев — о презентации коллекции одежды Загитовой: «Розовенькое на Алине всех свело с ума»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Алина Загитова (слева) и Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался о презентации коллекции одежды Алины Загитовой.

16 ноября фигуристка презентовала свою коллекцию одежды. На презентацию Алина пришла в футболке из своей коллекции, розовой кофте, розовых колготках и мохнатых розовых ботинках, а также в джинсовой мини-юбке.

«Алина молодец! Спортсмены не должны стоять на месте, должны развиваться. Дворец строится в Татарстане, будет назван ее именем. Теперь — линия одежды. И, конечно, это розовенькое на Алине всех свело с ума. Она молодец, мы берем с нее пример. Будет ли она успешна в этом? Очень надеюсь. Безусловно, есть люди, которые ей в этом помогают.
Чтобы выпускать свои коллекции, нужно серьезно этим заниматься. Я верю в Алину Загитову. Верю, что в перерывах между занятиями техникой речи и мастерством эфирного выступления она еще и учится на дизайнера одежды», — сказал Губерниев «СЭ».

21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце 2019 года она приостановила карьеру.

Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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