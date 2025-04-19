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Фигурное катание

Сегодня, 15:25

Гуменник допустил, что может перейти на тренерскую работу

Карина Точилова
корреспондент отдела спорта
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Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник после выступления на «Битве школ» в разговоре с журналистами допустил возможность начала тренерской карьеры.

— Пока не думал становиться тренером, но не исключаю этого, — ответил спортсмен.

Петр также рассказал, что пока не начал ставить программы.

— До конца еще не определились с идеей. Шансы поехать на олимпийский отбор? А сколько я говорил в последний раз? 7 процентов? Значит, сейчас 8, — сказал Гуменник.

Петр Гуменник
Фигурное катание
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