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Фигурное катание

Сегодня, 13:42

Гуменник не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия

Виктория Кравченко
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко сообщила, что спортсмен пропустит чемпионат Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия.

«Сегодня утром поднялась температура — 38,8 градуса. Поэтому он не выступит», — цитирует Дайнеко ТАСС.

20-летний Гуменник является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года. В этом сезоне спортсмен завоевал бронзу на втором этапе «Гран-при» России, стал победителем пятого этапа Кубка России и занял второе место на чемпионате России.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

Источник: https://tass.ru/sport/16901381
Петр Гуменник
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Мишина надеется на увеличение турниров по фигурному катанию в Санкт-Петербурге