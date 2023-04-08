Гуменник объяснил, почему для показательного номера выбрал песню Rammstein

Российский фигурист Петр Гуменник после участия в ледовом шоу «Чемпионы на льду» рассказал, почему для показательного номера он выбрал песню Rammstein.

— Почему выбрал для показательного номера Rammstein?

— Вопрос был только в том, какую песню выбрать. Долго выбирали, я предложил песню «Mein Herz Brennt» («Мое сердце горит», — Прим. «СЭ»). Когда-то давно заслушал ее. Решили костюм «Болеро» поменять. Включили музыку, и осознали, что это именно она.

— Почему именно она? Символизирует что-то?

— Во-первых, это яркая песня, музыкальная, с хорошим вокалом, мелодией и сюжетом. Очень глубокий сюжет. Я уже знал, о чем песня. Ну и нравится Rammstein.

— Под какую песню Rammstein ты бы точно не стал кататься?

— Под нецензурные (смеется). Есть там такие.

— А это не значит, что нужно теперь группе отчислять что-то и переводить средства? Я не очень разбираюсь.

— Я тоже не разбираюсь, поэтому никому не отчислял. Ни Эндрю Ллойд Уэбберу, ни кому-либо другому, под чью музыку катал.

— Долго макияж делали?

— Сегодня вообще не должно было быть макияжа. Максим Траньков и Камила Валиева попросили гримера прийти, заодно и меня накрасили. Я ему показал фотографию, и мне сделали.

— Соревновательный сезон все-таки закончен или заявишься на турниры в Петербурге?

— Нет. Тут такое хорошее шоу, тур еще длится — 13-14 числа буду выступать, дальше по другим городам.

— Какие планы дальше? Отдых на пляже, полежать на диване, учиться?

— Иногда лежу на диване, да. Но приходится учиться по восемь часов в день доделывать что-то. Конечно, учиться — второй семестр закрывать. И кататься.

— Как сезон опишешь?

— Для меня это был прорывной сезон. Наконец-то на взрослом уровне добился успеха. Очень удачно.

— Какой момент можно назвать самым сложным в сезоне?

— Наверное, начало. Начало всегда тяжелое. Потом я разгоняюсь, и становится легче.

— Главный итог, событие в фигурном катании в этом сезоне?

— Банально будет сказать про одинаковые баллы на чемпионате России?

— Если бы в России вручался ледовый «Оскар», кого бы назвал MVP сезона?

— Не знаю, надо придумать рейтинг, как оценивать. Я не следил особо. Давайте назову Лизу Туктамышеву.

— Ты здорово сдал ЕГЭ по химии. Число Авогадро сейчас готов назвать?

— Боюсь ошибиться. Оно мне не очень нужно было. 6,04 на 10 в 23-й степени? (Гуменник ошибся лишь в одной цифре — 6,02, а не 6,04. — Прим. «СЭ»). Не пользовался им после 11-го класса.