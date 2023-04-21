Гуменник объяснил, за счет чего у Малинина получается четверной аксель

Победитель финала «Гран-при» России в мужском одиночном катании Петр Гуменник порассуждал на тему того, что у американского фигуриста Ильи Малинина получается четверной аксель.

«За счет всего — у него и высота хорошая, и скорость крутки феноменальная. И очень правильная техника для четверного акселя, он хорошо входит в прыжок, сделав всё возможное, что можно сделать до него. Можно вылететь, сделать мах, потом собраться и крутиться, а у него уже все готово, он уже и повернут, и готов к тому, чтобы на максимальной скорости крутиться. Потом из этой максимальной скорости вращения нужно раскрываться, но это не так сложно, мне кажется», — цитирует Гуменника «Чемпионат».