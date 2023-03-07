Гуменник получит 5 миллионов рублей по итогам сезона благодаря победе в финале «Гран-при»

Сегодня, 15:15
Российский фигурист Петр Гуменник, получивший серебро на чемпионате России и ставший победителем финала «Гран-при», занял первое место в рейтинге одиночников по итогам сезона. Спортсмен получит 5 миллионов рублей.
Второе место разделили Евгений Семененко и Дмитрий Алиев. За серебро полагается 2,5 миллиона, но как в данном случае будет разделена эта сумма, пока неизвестно.
1. Петр Гуменник — 97
2. Евгений Семененко — 83
2. Дмитрий Алиев — 83
4. Александр Самарин — 65
5. Глеб Лутфуллин — 59