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Фигурное катание

Сегодня, 21:26

Гуменник о скандале с программой под Rammstein: «Нет официальной информации, что под эту музыку нельзя катать»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Победитель финала Гран-при России Петр Гуменник в разговоре с журналистами высказался о том, что не смог показать короткую программу под музыку группы Rammstein на контрольных прокатах сборной России.

— Мне сегодня передали, что многие спортсмены поддержали меня, — сказал Гуменник. — Надеюсь, что как-нибудь эта ситуация повернется, что мне будет разрешено катать [программу]. Пока я даже не знаю, кто это запретил, каким образом, и поэтому не могу пока ничего сказать. Нет официальной информации, что нельзя использовать музыку, сочиненную или исполняемую Rammstein. Или каких-то других исполнителей.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Петр Гуменник и&nbsp;Тилль Линдеманн. Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Петр Гуменник
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