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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Гуменник рассказал, как начал сотрудничество с Арутюняном в США

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Победитель финала Гран-при России фигурист Петр Гуменник в интервью «СЭ» рассказал, что уговорил Тамару Москвину разрешить ему сотрудничать с Рафаэлем Арутюняном.

— Ты сотрудничал с разными известными тренерами — и Мишин, и Арутюнян, и программу ставил в группе Тутберидзе. Это сознательный выбор?

— Да, каждый тренер, с которым я сотрудничал, выбирался сознательно, конечно. С Рафаэлем Владимировичем я очень даже сознательно занимался. Долго добивался этого даже.

— Было сложно добиться, чтобы разрешили здесь?

— Чтобы пошла работа. Я летом к нему ездил как-то раз, когда переходил из одной группы в другую. После этого тоже хотел летом, но не получалось по разным причинам. Поэтому пришла идея позаниматься дистанционно.

— Из его слов кажется, что ты уговорил Тамару Николаевну, и только получив санкцию от нее, он согласился.

— Возможно, отчасти.

— Можно вообще сравнить работу с Арутюняном и со штабом Тутберидзе?

— Сложно сравнивать, потому что с Даниилом Марковичем мы не ставили технику, это была работа по программе. Но она оправдала ожидания.

Петр Гуменник. Русский фигурист решил кататься под Rammstein. Его хейтили и хвалили — а вот что он говорит сам

Фигурное катание
Петр Гуменник
Тамара Москвина
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