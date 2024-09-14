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Фигурное катание

Сегодня, 16:19

Гуменник: «Не расстроился, что семененко тоже катается под «Дюну»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник после выступления на контрольных прокатах национальной рассказал, как велась работа над короткой программой.

— Как шла работа над программой и все ли удалось сейчас на 100 процентов?

— Я приехал в Москву к Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, за 2 дня поставили программу. Потом уехал в Питер, сам программу тренировал, позже сменил обстановку и тренировался в Сочи. Ну и вернулся в Москву и с Даниилом Марковичем потренировал. Вот сейчас наконец-то смог исполнить.

— Какая была реакция, когда ты узнал, что катает Женя Семененко?

— Сразу не расстроился, подумал, что я с короткой программой успел первый выложить пост, что у меня «Дюна» будет. Подумал, что это довольно интересно. Мы — спортсмены одинакового уровня, такое сравнение будет интересно.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.

Евгений Семененко
Петр Гуменник

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