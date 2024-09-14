Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:35

Гуменник: «В июле получил неприятную травму. Но уже снова прыгаю четверные»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник после выступления на контрольных прокатах национальной команды рассказал, что уже почти восстановился после травмы.

— Как состояние здоровья?

— Здоровье нормально, травму получил в июле, она довольно неприятная и лечится долго. Но из хороших новостей — все улучшается с каждым днем. На тренировках в Новогорске уже все четверные прыгал. Дальше, наверное, будет еще лучше.

— Какие планы на сезон?

— Постараюсь хорошо выступить во всех соревнованиях.

— Ближайший турнир будет в Санкт-Петербурге — «Мемориал Панина-Коломенкина», планируешь на нем выступать?

— Нет, пока четверные по одному разу прыгал, но в программе еще не успел. Это уже дополнительная нагрузка на ногу, поэтому я собираюсь выступить на этапах российского гран-при, которые во второй половине будут.

— Чья была идея твоего костюма?

— Это все Даниил Марков, но воплотила это Светлана Гачинская.

— Может, показалось, но ты уже остановился в росте?

— Остановился, последнее УМО в мае показало, что стабилизировался показатель роста. Сейчас мой рост 184,5.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.

Фигурное катание
Петр Гуменник

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя