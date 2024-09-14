Гуменник: «В июле получил неприятную травму. Но уже снова прыгаю четверные»

Сегодня, 16:35
Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник после выступления на контрольных прокатах национальной команды рассказал, что уже почти восстановился после травмы.
— Как состояние здоровья?
— Здоровье нормально, травму получил в июле, она довольно неприятная и лечится долго. Но из хороших новостей — все улучшается с каждым днем. На тренировках в Новогорске уже все четверные прыгал. Дальше, наверное, будет еще лучше.
— Какие планы на сезон?
— Постараюсь хорошо выступить во всех соревнованиях.
— Ближайший турнир будет в Санкт-Петербурге — «Мемориал Панина-Коломенкина», планируешь на нем выступать?
— Нет, пока четверные по одному разу прыгал, но в программе еще не успел. Это уже дополнительная нагрузка на ногу, поэтому я собираюсь выступить на этапах российского гран-при, которые во второй половине будут.
— Чья была идея твоего костюма?
— Это все Даниил Марков, но воплотила это Светлана Гачинская.
— Может, показалось, но ты уже остановился в росте?
— Остановился, последнее УМО в мае показало, что стабилизировался показатель роста. Сейчас мой рост 184,5.
Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.