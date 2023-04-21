Гуменник выбирал музыку для номера для шоу Тутберидзе с помощью нейросети

Победитель финала «Гран-при России» в мужском одиночном катании Петр Гуменник рассказал, как выбирал музыку для показательного номера для шоу Этери Тутберидзе.

«Если что, к нейросети могу обратиться за советом. Я ей верю, помогает. В программировании, например. Например, надо что-то придумать, сочинить, музыку выбрать для показательного. Там вбиваешь, что-нибудь похожее ищешь.

Я выбрал Rammstein и поспрашивал, какая песня на льду лучше подходит. Типа: есть шоу показательное на льду, хочу прокатать под Rammstein, какая музыка по настроению, эмоциям, сюжету хорошо бы подходила», — цитирует Гуменника «Чемпионат».

21-летний фигурист является серебряным призером чемпионата России, победителем финала «Гран-при России» (2023), бронзовым призером этапа «Гран-при Rostelecom Cup" (2020), бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряным призером юниорского финала «Гран-при» (2018).