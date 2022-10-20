Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:17

Гуменник выиграл короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Анна Горшкова
Корреспондент

Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Спортсмен набрал за свое выступление 87,42 балла. На второй строчке расположился Владислав Катичев, судьи оценили его прокат на 79,39 балла. Замкнул тройку лидеров Михаил Терновский (77,85)

Отметим, что Артур Даниелян выступал на турнире вне конкурса. За короткую программу фигурист набрал 90,57 балла, но в протоколах участников турнира его нет.

Произвольный программы мужчины представят в пятницу, 21 октября.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Женщины

Короткая программа

Мужчины

1. Петр Гуменник — 87,42

2. Владислав Катичев — 79,39

3. Михаил Терновский — 77,85

4. Александр Поветкин — 76,57

5. Роман Атояр — 68,72

6. Даниил Шевцов — 58,65

Артур Даниелян выступил вне конкурсной программы.

Фигурное катание
Артур Даниелян
Владислав Катичев
Петр Гуменник
0
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Дана Уайт создал лигу пощечин, которую подсмотрел в России у создателя Дневника Хача
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Даниелян объяснил участие в Кубке Санкт-Петербурга вне конкурса

Ксения Гущина лидирует после короткой программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга