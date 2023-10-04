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Фигурное катание

Сегодня, 21:53

Хавронина и Нарижный победили в танцах на льду на Мемориале Панина-Коломенкина

Алина Савинова
Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный выиграли соревнования в танцах на льду на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Суммарно спортсмены набрали 196,6 балла. Фигуристы встали в пару в начале 2023 года. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, а Нарижный выступал с Аннабель Морозов.

Вторыми на соревнованиях в Санкт-Петербурге стали Варвара Курносенко и Федор Варламов, которые набрали 178,68 балла. Третье место у Дарьи Савкиной и Александра Вахнова (172).

Всероссийские соревнования «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» проходят с 3 по 6 октября.

Фигурное катание
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