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Сегодня, 21:06

Хавронина и Нарижный впервые выступят на шоу Авербуха 4 мая

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный впервые выступят совместно перед зрителями 4 мая на шоу серебряного призера Олимпиады Ильи Авербуха.

«Первое выступление Степановой и Букина произойдет во время шоу 4 мая. Там же впервые выступят Нарижный и Хавронина», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Нарижному 23 года, в дуэте с Аннабель Морозовой он выиграл этапы Гран-при России в Москве и Казани. Ранее Нарижный выступал в дуэте с Елизаветой Шанаевой, в 2020 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров. Хаврониной 18 лет, в дуэте с Дарио Чиризано она стала победительницей юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и Гданьске.

Источник: https://tass.ru/sport/17607449
Фигурное катание
Илья Авербух
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