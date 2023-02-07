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Сегодня, 13:45

Хирург объяснил необходимость ампутации стопы у Костомарова

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков рассказал, почему ампутация стопы олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову была необходима.

«Чем он был вызван — судить трудно, потому что он не до конца изучен. После сепсиса гнойные очаги начинают «летать» по всему организму, осеменяя все подряд. Такой же процесс пошел по кровеносной системе, среагировало более слабое место — им оказалась нога. При сепсисе гной разлетается по всему организму. Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Это жизненно важно, чтобы токсины не распространились окончательно», — приводит слова Шестакова «Известия».

7 февраля ТАСС сообщил, что 45-летнему спортсмену ампутировали обе стопы и сейчас идет борьба за руки. Костомаров находится в сознании.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Роман Костомаров. Олимпийскому чемпиону Костомарову грозит ампутация пальцев? Что происходит со здоровьем Романа

Источник: Известия
Фигурное катание
Роман Костомаров
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