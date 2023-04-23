Хмелькова и Антонышев образовали новую спортивную пару фигуристов

Фигуристы Ева Хмелькова и Владислав Антонышев, представляющие академию «Ангелы Плющенко», образовали спортивную пару и тренируются вместе больше месяца.

«К новому сезону мы готовимся с Евой Хмельковой, она также каталась в нашей группе, и мы решили попробовать покататься в паре. Мы встали в пару 13 марта. Сейчас вместе выступаем в шоу, скатываемся, это в определенной мере помогает прогрессировать», — приводит слова Антонышева ТАСС.

Антонышев ранее выступал в паре с Анастасией Чернышевой, в прошлом сезоне они завоевали бронзу юниорской серии Гран-при России. Однако пара распалась из-за возрастных ограничений. Чернышевой 13 лет, в следующем сезоне она не сможет кататься на взрослом уровне, Антонышеву 21 год, фигурист в сезоне-2023/24 уже перерастет юниорский возраст.