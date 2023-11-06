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Сегодня, 10:15

Ходыкин — о первом турнире с Собининой: «Разве что самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях как с бывшей партнершей Дарьей Павлюченко, так и с текущей — Собининой.

«Нет, не общаемся с Дашей. Мы и раньше так не особо общались, я всегда об этом говорил. С Таисией между тренировками можем поговорить. Но чаще всего — разъехались все по домам, по своим делам. Получается, что особо и не видимся вне работы. Конечно, можем вместе сходить куда-то. Узнать друг друга уже вроде бы успели. А если нет, то еще успеем.

Но в целом я сторонник того, что, как бы ни складывались отношения вне льда, есть тренировка и есть соревнования. Есть задачи, и мы должны их выполнить. На льду все всегда должно быть стабильно и профессионально. Включились и выполнили свою работу. Где-то перед элементами посмеялись, разрядили обстановку. Но дальше — поехали исполнять подкрут, полностью включаясь в процесс", — сказал Ходыкин.

Отметим, что ранее Ходыкин выступал с Дарьей Павлюченко, вплоть до текущего сезона.

Полностью интервью Ходыкина читайте на сайте «СЭ»

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