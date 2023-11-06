Ходыкин — о судействе: «Мы не можем требовать результата. Только требовать работы от самих себя»

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, в интервью «СЭ» высказался о роли судей в результатах фигуристов.

«KPI по местам мы определить не можем, потому что тут не все зависит от нас. Мы не можем требовать результата... Мы можем только требовать работы от самих себя. И это мы делаем постоянно. Для меня результат — это наша чистая работа, когда нет претензий к себе. А итог по местам при нашей чистой работе — это оценка судей, их взгляд на наш труд. Требовать мы ничего не можем. Будем работать, чтобы быть выше и лучше...

Честно, я не запоминаю, у кого какие баллы. Сколько я набирал, сколько конкуренты... Запоминались только цифры за короткую программу и все. Вот их я знал всегда, еще помню, сколько набирал, когда еще с Дашей катался... А вот за произвольную и сумму всегда сложнее было, цифры большие. Причем вроде бы люблю сам математику, но баллы никогда не высчитывал. Слишком много факторов влияет на результат. Одной математикой сыт не будешь", — сказал Ходыкин.

Отметим, что Ходыкин и Собинина на своем первом турнире в Красноярске заняли четвертое место.

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