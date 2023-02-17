Железняков: «Плющенко вправе зарядить за выступление хоть 100 миллионов рублей, но не факт, что его пригласят»

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона о том, что он примет участие в турнире шоу-программ, если ему заплатят 10 миллионов рублей.

«В шоу-бизнесе каждая звезда имеет свой гонорар, и эта звезда вправе заказывать музыку. Затем решение принимают организаторы. Евгений, в общем-то, в фигурном катании известная личность. Он как звезда в шоу-бизнесе, поэтому вправе зарядить любую сумму, хоть 100 миллионов, но не факт, что его пригласят. У каждого — своя совесть, каждый называет цифру, которую он хочет. По мне так, десять миллионов — это какая-то нереальная сумма. Может быть, он хотел так кого-то потроллить?» — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Ранее Плющенко заявлял, что что не собирается участвовать в турнире по шоу?программам, который организует Федерация фигурного катания на коньках России. Фигурист отметил, что готов принять участие с гонораром в 10 миллионов рублей.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.