Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:12

Железняков: «Плющенко вправе зарядить за выступление хоть 100 миллионов рублей, но не факт, что его пригласят»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона о том, что он примет участие в турнире шоу-программ, если ему заплатят 10 миллионов рублей.

«В шоу-бизнесе каждая звезда имеет свой гонорар, и эта звезда вправе заказывать музыку. Затем решение принимают организаторы. Евгений, в общем-то, в фигурном катании известная личность. Он как звезда в шоу-бизнесе, поэтому вправе зарядить любую сумму, хоть 100 миллионов, но не факт, что его пригласят. У каждого — своя совесть, каждый называет цифру, которую он хочет. По мне так, десять миллионов — это какая-то нереальная сумма. Может быть, он хотел так кого-то потроллить?» — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Ранее Плющенко заявлял, что что не собирается участвовать в турнире по шоу?программам, который организует Федерация фигурного катания на коньках России. Фигурист отметил, что готов принять участие с гонораром в 10 миллионов рублей.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-plyushenko-vprave-zaryadit-za-vystuplenie-khot-100-mln-rublei-no-ne-fakt-chto-ego-priglasyat-228693/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
2
Обсудить
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученица Тутберидзе вернулась к тренировкам после травмы

Почему Плющенко вскрыл конфликт с федерацией? Live с Бетиной Поповой в 21:00!