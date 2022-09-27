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Фигурное катание

27 сентября, 12:20

Попова считает, что в России много яркой молодежи в танцах на льду

Карен Саркисян
Корреспондент

Тренер и хореограф Бетина Попова считает, что контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию показали, что в стране много сильных и ярких молодых дуэтов в танцах на льду.

Двукратные серебряные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили контрольные прокаты, которые прошли 24 и 25 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве.

«Здорово выделились со знаком плюс в произвольном танце Кагановская и Ангелопол, — приводит слова Поповой ТАСС. — Также Пасечник и Некрасов были очень яркими и запоминающимися в ритм-танце, Хавронина и Чиризано очень уверенно смотрелись на взрослых прокатах — хорошие программы и хорошее катание. Есть, слава богу, у нас пары, за которыми хочется следить, пусть они еще и молодые все, но яркие и со своим лицом».

Кагановская и Ангелопол, Пасечник и Некрасов, Хавронина и Чиризано впервые выступили на взрослых открытых прокатах.

Источник: https://tass.ru/sport/15879245
Фигурное катание
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