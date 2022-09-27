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Фигурное катание

27 сентября, 11:11

Глейнхенгауз: «Мы готовы были снять Трусову с прокатов, потому что у нее болела спина»

Глейнхенгауз заявил, что Трусову могли снять с контрольных прокатов сборной России из-за травмы
Карен Саркисян
Корреспондент

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о проблемах фигуристки Александры Трусовой со здоровьем. По его словам, у 18-летней россиянки травма спины.

«К сожалению, у Саши Трусовой небольшая травма спины, поэтому она смогла прокатать только короткую программу, за что ей огромное спасибо, — приводит слова Глейхенгауза официальный сайт пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Мы готовы были снять Трусову с прокатов, потому что у нее болела спина и она практически не тренировалась».

Также хореограф оценил выступления фигуристок группы Тутберидзе.

«Задача на прокатах была показать программы. Форма еще до конца не набрана, но всеми выступлениями, которые продемонстрировали наши девочки, мы довольны. Все молодцы», — сказал он.

В понедельник, 25 сентября, пресс-служба ФФККР сообщила, что Трусова не примет участия в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России из-за травмы спины. 24 сентября фигуристка представила короткую программу под блюзовую композицию I Put A Spell On You.

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/kontrol-nyj-start-s-krasnoj-dorozhki
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе
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