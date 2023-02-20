Хореограф группы Тутберидзе призвал комитет по этике ФФККР разобрать слова Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков призвал комитет по этике ФФККР должна рассмотреть слова Евгения Плющенко о судействе.

«Можно написать миллион правил, но они не действуют. Конечно, комитет по этике ФФККР должен рассмотреть слова Евгения Плющенко. Если он не разбирается в правилах и не видит недокруты, то это его проблемы. Он остался в прошлом и живет в прошлом. Нельзя говорить, что его детей засуживают. Такого просто нет. Плющенко может что угодно говорить на эмоциях. Это шантаж судей, родителей и федерации», — цитирует Железнякова РИА «Новости».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми. Сообщалось, что ученицы Плющенко интересны крупным европейским федерациям.