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Сегодня, 20:15

Авербух: «Все слова поддержки Валиевой и нашим девчонкам! Потому что сейчас сложный сезон»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Хореограф Илья Авербух прокомментировал последние новости о фигуристке Камиле Валиевой.

— МОК и ВАДА просят открыть результат этого дела. Что вы думаете?

— Я не буду комментировать это дело. Но я рад, что победила Камила Валиева на выступлениях в Москве. Я рад, что Камила, по сравнению с контрольными прокатами, включила четверной прыжок. Да, он не получился, но она включила. Она продолжает расти. Здорово, что это происходит. Все слова поддержки Камиле и нашим девчонкам! Потому что сейчас сложный сезон.

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не доложит решение по делу фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой в ближайшее время.

Илья Авербух
Камила Валиева
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