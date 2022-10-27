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Сегодня, 20:25

Авербух заявил, что не выйдет на лед в качестве участника даже в формате шоу-программы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Хореограф Илья Авербух во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ», готов ли он сам выйти на лед в формате шоу-программы.

— Если бы вы сейчас вышли на лед, да даже с Лизой [Арзамасовой], вы бы не попали бы на подиум «Гран-при» Кубка России?

— Давайте не будем превращать все в цирк. Нет, конечно, другое дело, что объективно не хватает пар. Всего четыре пары танцевальные на этапе в Москве. Сложная ситуация, потому танцы на льду сфокусированы в Москве и немного в Санкт-Петербурге. В регионах очень трудно развивать танцы на льду, в основном все развивают одиночное катание. Честь и хвала, что есть танцевальные пары из Кирова и Нижнего Новгорода, но с другой стороны, это вообще неконкурентоспособная история в виде больших результатов.

— Может, в формате шоу-программ сможем вас увидеть?

— Меня точно нет. Но если все срастется, то возглавлю команду. Поучаствовал бы в постановке программы. Хотел бы принять участие в этом мероприятии. Но на лед не выйду. Давно для себя решил, что я на трудной стороне баррикады. Было несколько раз, когда выходил на лед, но это было в качестве эксклюзива.

Илья Авербух
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