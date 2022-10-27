Авербух — о российских парах в танцах на льду: «Две пока что на слабом уровне, здорово, что выступают»

Хореограф Илья Авербух во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ» о ситуации с российскими парами в танцах на льду.

— Вы комментировали первые «Гран-при» в танцах. Заметили отсутствие паттерна в ритмическом танце. Как это теперь выглядит?

— Было четыре пары. Две пока что на слабом уровне, здорово, что выступают. Понравился ритм-танец Морозов-Нарижный. Выделю их танец, хорошо соединились. Произвольный мне чуть меньше понравился. Главное, чтобы пара состоялась. В произвольной программе понравилась пара Анжелики Крыловой. Много интересных элементов. Ребята очень хорошие, приятно смотреть.