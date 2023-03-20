Хореограф Кондратюка рассказал, что подошел к постановке его программы как к мини-спектаклю

Хореограф Никита Михайлов рассказал, что подошел к постановке номера олимпийского чемпиона Марка Кондратюка для турнира шоу-программ как к мини-спектаклю.

«Идея постановки номера моя и моей жены Анастасии. В номере использовались элементы теневого театра — роза Марка была сделана из специальной пиробумаги, которая сгорала, мы также построили три планеты, на которые он мог забираться и искать цветок. Приз зрительских симпатий — это приятно, но я думал, мы будем повыше. Был же конкурс шоу-программ, программы должны были нести в себе творчество, я подошел к этому как к мини-спектаклю, но оценили как оценили, будем делать выводы к следующему году», — приводит ТАСС слова Михайлова.

На турнире шоу-программ, который прошел 18 марта в Москве, Кондратюку был присужден приз зрительских симпатий.